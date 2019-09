Da istigazione al suicidio a omicidio. La procura di Cuneo ha cambiato da mesi, nel più stretto riserbo, l’ipotesi di reato per la morte di Raffaello Bucci, l’ultra della Juventus morto nel luglio 2016 dopo essere precipitato dal viadotto autostradale di Fossano. La notizia è stata confermata all’Ansa dal procuratore di Cuneo, Onelio Dodero. Il cambio del capo d’imputazione è emerso con gli arresti dei capi ultrà della Juventus, nell’ambito dell’operazione Last Banner che nelle scorse ore ha decapitato la Curva Sud con 12 misure cautelari a carico dei vertici degli ultras bianconeri.

L’uomo era collaboratore di Dino Mocciola, capo ultrà dei Drughi finito in carcere nel blitz della Digos di Torino, che lo aveva poi allontanato ed era poi diventato collaboratore del “Supporter liaison officier” della Juventus per la gestione dei gruppi della curva. Pochi giorni prima della sua morte, Bucci era stato interrogato dalla procura di Torino per i rapporti tra ‘ndrangheta e ultras portati alla luce nell’inchiesta Alto Piemonte. Leggi Anche Juventus, così iniziarono le minacce degli ultras: “Non scherzate, siete quotati in borsa”. Tra i ricatti la finta contestazione a Bonucci

Dalle carte dell’indagine era anche emerso che l’ultrà, originario del Foggiano, era anche un informatore dell’Aisi, il servizio dell’intelligence di sicurezza interna. A chiedere di indagare ancora sulla morte, inizialmente archiviata come suicidio, è stata la compagna Gabriella. Lo scorso 1 aprile la salma è stata riesumata dal cimitero di Cuneo. Ai pm Bucci aveva raccontato dei biglietti e del bagarinaggio: “Il business c’è. Il gruppo si autofinanzia e in qualche modo deve avere un ricavo, quindi qualche sovrapprezzo c’è”.

Nell’interrogatorio, alle domande su Rocco Dominello, ultras influente legato alle cosche di Rosarno e garante della “pace” in curva, Bucci era andato in confusione. D’altronde l’ultima volta che si erano visti era il settembre 2014, mentre con Mocciola c’erano stati incontri più recenti: “Qualche giorno fa l’ultima volta. I rapporti sono rimasti buoni con lui”. Incalzato sulle ragioni del suo allontanamento, poi, ricorda alcuni dettagli: “Sono stato aggredito, ma non ho fatto denuncia”.