“C’è qualcuno, anzi tanti elettori del M5s che non si sentono più a casa loro, forse prima avevano principi nobili ora si stanno svendendo al Pd“. Così Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, di passaggio fuori da palazzo Chigi. “Se i 5 stelle sono d’accordo a fare l’alleanza con Boschi, Lotti e Renzi, votino la fiducia”, ha aggiunto. “In tanti soffrono mal di pancia e prima o poi verranno fuori“, prosegue Crippa, che conclude: “In Sicilia nel weekend mi hanno avvicinato degli elettori del M5s e non si riconoscono più nel movimento mentre guardano alla Lega con interesse per la lealtà che ha dimostrato”.

