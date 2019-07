Enrico Letta: “Su questa vicenda della Russia c’è solo una cosa che sappiamo e cioè che rispetto alle cose uscite un ministro degli ha Interni ha detto che quella persona non la conosceva. Cose smentite e quindi il ministro degli Interni ha detto una cosa falsa e quindi dovrebbe dimettersi. Non è che la richiesta di dimissioni è per il pettegolezzo o l’anticipazione di una sentenza giudiziaria ma perché Salvini ha mentito. Di fronte ad una cosa del genere un paese democratico non ha altra strada che le dimissioni del ministro”.