Secondo le stime di Swg diffuse da Tg La7, nell'ultima settimana il Carroccio ha aumentato dello 0,2 per cento il proprio bacino elettorale. I pentastellati di nuovo vicino al 18%, mentre i dem perdono lo 0,7. Piccoli movimenti per Fratelli d'Italia, Forza Italia e le opposizioni di sinistra

L’affaire dell’hotel Metropol di Mosca non sembra incidere sull’elettorato leghista, anzi. Stando all’ultima rilevazione di Swg per La7, diffusa il 15 luglio, il partito di Matteo Salvini è in crescita dello 0,2% rispetto alla stima della scorsa settimana, prima della diffusione degli audio registrati nella lussuosa struttura moscovita: il Carroccio passa dal 37,5 al 37,7 per cento.

Ad aumentare i propri consensi è anche il Movimento Cinque Stelle, che guadagna lo 0,5% in sette giorni e si porta al 17,9, portando le forze di governo a una stima di voti pari al 55,6. L’aumento combinato di Lega e M5s erode la stima dell’orientamento di voto assegnata da Swg al Partito Democratico: i dem guidati da Nicola Zingaretti, in un periodo di nuove fibrillazioni interne alla maggioranza, scendono al 22%, perdendo lo 0,7 per cento nel giro di una settimana.

Passo indietro anche per Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni, accreditato del 6,6% delle preferenze all’8 luglio, arretrato al 6,4% perdendo lo 0,2 per cento in quello che pare un travaso di voti con Forza Italia, che torna a toccare il 7% (6,8 la scorsa settimana). Tra le altre forze di opposizione, segnano un leggero trend positivo (+0,1) sia +Europa con Italia in Comune, stimata al 3%, che la Sinistra, passata dall’1,7 all’1,8. Stabili al 2,4 per cento, invece, i Verdi.