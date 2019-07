Campagna elettorale per le Europee del 2014. A una festa dell’allora Lega Nord, in provincia di Bergamo, c’è il candidato del Carroccio, Claudio D’Amico (già deputato nel Parlamento italiano). Che rivela le proprie priorità, qualora eletto: “Chiederò ai Paesi membri di mettere a disposizione le informazioni che riguardano gli Ufo. Sono un fenomeno reale, non possiamo fare finta di niente. Il nome di D’amico è stato accostato alla vicenda dei presunti finanziamenti della Russia alla Lega. D’Amico, come Gianluca Savoini, fa parte dell’Associazione culturale Lombardia-Russia. D’Amico ha partecipato almeno a cinque viaggi a Mosca insieme a Matteo Salvini.

Video Youtube/Leno Labanca