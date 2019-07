Il maltempo che ieri ha colpito molte zone del centro Italia ha provocato molti danni anche in Puglia. Un violento temporale accompagnato da forti venti si è abbattuto sulla città di Taranto dopo le 19, ma anche in provincia e in particolare sulle zone costiere, determinando il capovolgimento di decine di cassonetti e la caduta di diversi rami e alberi, perfino la caduta della copertura di un gazebo da un terrazzo. Temporale anche su Brindisi, dove la forza del vento, come di vede dalle impressionanti immagini pubblicate dal sito Brindisioggi, è riuscita a spostare di alcuni metri un traghetto in partenza per la Grecia