L'ex campione di nuoto, medaglia di bronzo ad Atene 2004 e due volte iridato, si è precipitato a soccorrere un turista colpito da malore. Magnini si trova in Sardegna insieme alla sua compagna Giorgia Palmas

Stai per annegare, ma a salvarti arriva un campione di nuoto. E’ quanto accaduto a un bagnante a largo di Cala Sinzias, fra Villasimius e Costa Rei, in provincia di Cagliari. A soccorrerlo è stato nientemeno che Filippo Magnini, medaglia di bronzo alle olimpiadi di Atene 2004 e due volte campione del mondo di nuoto, sempre nei 100 stile libero. A dare la notizia è stato il direttore della Provincia di Cremona, Marco Bencivenga, che ha assistito a tutta la scena.

L’uomo era in acqua, intorno alle 15, e stava cercando di rincorrere un materassino gonfiabile che aveva preso il largo, trascinato dal vento. Qualcosa però è andato storto, forse un crampo o un lieve malore. A un certo punto il bagnante ha iniziato a urlare, nel tentativo di richiamare l’attenzione degli amici e dei bagnini del Lido Tamatete. Nei pressi dell’emergenza si trovavano proprio Magnini e la sua compagna Giorgia Palmas: l’ex atleta si è subito precipitato per intervenire, ha raggiunto il turista e lo ha tenuto a galla in attesa dei soccorritori.