“La Juve non regala nulla e se sono qua è una grande soddisfazione. Non voglio dare direttive, ma dare una mano e farmi trovare pronto”. Dopo un anno di separazione, Gianluigi Buffon è tornato a vestire la maglia della Juventus. Oggi a Milano, il portiere 41enne ha partecipato all’inaugurazione del nuovo Juventus Store dove ha parlato del suo ritorno in bianconero: “Questa è stata la scelta migliore perchè cercavo emozioni nuove e forti e le ho ritrovate andando a ritroso”. E a chi gli chiede un parere sul nuovo allenatore risponde così: “Ci siamo visti e mi ha fatto un’ottima impressione”.