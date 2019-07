Un terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito la California meridionale. Secondo l’Us Geological Survey l’epicentro si trova nella zona di Searles Valley, a 240 chilometri a sud di Los Angeles, e la sua profondità è stimata a 8,7 km. Il sisma è stato avvertito nella metropoli californiana dove gli edifici hanno tremato per diversi secondi. Alla prima scossa sono seguite altre quattro scosse di assestamento di magnitudo tra 3.5 e 4.7. Al momento non risultano feriti.

#Earthquake in #California was felt up to 550 km away. There is no indication of damage. If you felt this quake, please report your experience using our free LastQuake app and it will appear on this map pic.twitter.com/zFXRctpSTM

— EMSC (@LastQuake) 4 luglio 2019