Un agente di polizia del Reparto volanti è stato accoltellato nel primo pomeriggio in via Cochi, nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma. Il poliziotto era sul luogo per un controllo, quando un uomo, con precedenti, ha tentato la fuga. Dopo essere stato bloccato, il pregiudicato, forse sotto effetto di stupefacenti, ha colpito più volte l’agente al torace con una lama di 20 centimetri. Soccorso dai colleghi è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è ricoverato in prognosi riservata in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

L’uomo fermato per l’accoltellamento è Pietro Maruca. Il figlio 18enne, Manuel, era morto a novembre del 2016 dopo uno schianto frontale con altri veicoli mentre fuggiva dalle volanti della Polizia.

Messaggi di solidarietà al poliziotto ferito sono arrivati da esponenti di tutti i partiti, a partire dal ministro dell’Interno Matteo Salvini e dal vicepremier Luigi Di Maio.