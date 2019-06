“Scontro su autonomia? Meglio dire le cose come stanno, quelle che vengono utilizzate sono affermazioni prive di consistenza. Si dica ‘non vogliamo trasferire l’autonomia’ e lo si dica ai 5 milioni di persone che hanno chiesto di averla. Meglio essere onesti che continuare a usare formule quantomeno equivoche. Nella vita bisogna avere il coraggio di assumersi delle responsabilità, se una cosa non la vuoi fare lo devi dire, inutile prendere in giro la gente. Se il tentativo è quello di fare una riforma che sia una non-riforma io non la sottoscriverò mai. Di fronte a richiesta molto precisa che arriva dalla gente io pretendo arrogantemente che mi si dia una risposta”. Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della conferenza stampa di presentazione di ‘Smart Energy Area’.