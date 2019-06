È questo il timing dei due vertici di governo che hanno come ordine del giorno tematiche assai care rispettivamente alla Lega e al Movimento 5 Stelle. Ma mentre il summit sulla questione Autonomie è solo un approccio in vista dell'arrivo del provvedimento in consiglio dei ministri, la questione dei rapporti tra lo Stato e Autostrade entra nel vivo

Prima il dossier Autonomia, poi l’ipotesi di revoca delle concessioni ad Autostrade dopo il crollo del Ponte Morandi. Primo appuntamento convocato alle 19, il secondo a seguire: è questo il timing dei due vertici di governo che hanno come ordine del giorno tematiche assai care rispettivamente alla Lega e al Movimento 5 Stelle. Ma mentre il summit sulla questione Autonomie è solo un approccio in vista dell’arrivo del provvedimento in consiglio dei ministri, la questione dei rapporti tra lo Stato e Autostrade entra nel vivo. La vicenda, del resto, arriva in un momento assai delicato, visto che la società controllata da Atlantia dei Benetton è coinvolta in diversi dossier e di recente anche in una ipotesi di ingresso in Alitalia. Sul tavolo del vertice di stasera ci sarà proprio il destino della procedura per la revoca della concessione dopo il crollo del Ponte Morandi. Al tavolo insieme al premier, Giuseppe Conte, ci saranno i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli.

Tutto questo dopo l’incontro delle 19 a Palazzo Chigi, a cui parteciperanno, oltre al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e i ministri per gli Affari regionali, Erika Stefani, e del Sud, Barbara Lezzi. Oggetto della riunione è il dossier autonomia, in vista del Consiglio dei ministri convocato per domani sera alle 18.50. Qui, invece, con ogni probabilità avverrà un primo passaggio, una sorta di via libera preliminare, dopo di che dovranno essere convocate le Regioni. Solo dopo ci sarà il via libera vero e proprio che dovrebbe arrivare – così chiede la Lega – in una nuova riunione la prossima settimana. Il vertice politico convocato per questa sera, quindi, serve a sciogliere i nodi di merito sui singoli capitoli degli accordi con Veneto, Lombardia, Emilia Romagna. Ma resta centrale anche il ruolo del Parlamento. I leghisti, spiegano fonti governative, spingono perché il passaggio alle Camere sia snello, magari con un’informativa del premier Conte. I Cinque stelle chiedono invece un passaggio più corposo e con tempi più distesi, con il parere di tutte le commissioni parlamentari e la possibilità di emendare gli accordi.

Tornando ad autostrade, oggi è stato il giorno della relazione annuale al Parlamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti, il cui presidente Andrea Camanzi ha approfittato dell’incontro con la politica per difendere la riforma dei pedaggi autostradali, per cui è stato accusato dalle concessionarie di aver cambiato le regole in corsa mettendo a rischio gli investimenti sulla rete. Camanzi ha sottolineato che “non vi è incertezza regolatoria” e “non vi sono, né potrebbero esservi, modifiche unilaterali dei contratti“, mentre le tariffe caleranno e si uniformeranno sul territorio nazionale “nel segno della trasparenza e dell’equità” allineandosi agli altri Paesi Ue. Nonostante l’associazione delle concessionarie Aiscat sia pronta a ricorrere al Tar e Confindustria abbia espresso nei giorni scorsi la sua preoccupazione, Camanzi spiega che la riforma dei pedaggi “consentirà di superare i sei diversi sistemi tariffari attualmente applicati, conferendo univocità e stabilità regolatoria agli assetti economici” senza “compromettere la cosiddetta bancabilità dei piani di investimento”. Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha lodato la relazione dell’Art e parlato di “rivoluzione pedaggi” ed è certo che non ci sarà “alcun blocco degli investimenti, anzi”.

“Oggi abbiamo celebrato una rivoluzione, perché siamo intervenuti per rafforzare le competenze dell’Autorità per i Trasporti, l’abbiamo dotata di nuovi mezzi e risorse, con il decreto Genova e una legge del marzo di quest’anno” ha detto il premier Giuseppe Conte al termine della presentazione del rapporto. “Abbiamo realizzato una rivoluzione che ora solo i tecnici percepiscono – ha aggiunto – ma presto la percepiranno tutti gli utenti perché, per effetto di questa rivoluzione, abbiamo una Autorità che ha elaborato un nuovo piano tariffario, unico nazionale, omogeneo per le concessioni autostradali. Ne avevamo sei, con sperequazione, disuguaglianze” ha detto il premier Conte. Oggi invece – ha sottolineato il premier – abbiamo maggiore trasparenza e correttezza e il risultato è che abbiamo già applicato il nuovo piano tariffario alle nuove concessioni, Brennero e Trieste-Venezia, e lo andremo ad applicare a tutte le restanti concessioni. Questo – ha concluso il presidente del Consiglio – significa pedaggi più contenuti, tariffe più trasparenti, investimenti certi e sicuri, possibilità di monitorare anno per anno gli investimenti dei concessionari autostradali, maggiore sicurezza per i cittadini“.