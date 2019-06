L’ex consigliere comunale M5s di Reggio Emilia Cristian Panarari scrive un post offensivo e sessista sulla portiera della nazionale italiana di calcio femminile, interviene la vice presidente della Camera Maria Edera Spadoni. La grillina, concittadina dell’ex portavoce e noto per il suo passato di wrestler, ha fatto un post su Facebook per condannare le frasi di Panarari: “Un ex portavoce comunale M5s”, ha scritto il 20 giugno,“che fa battute pessime e di un sessismo squallido non merita neanche troppe righe. I piccoli uomini si rivelano in queste cose. Sto procedendo alla segnalazione nei confronti di Cristian Panarari. Per me è fuori dal Movimento 5 stelle”. Come si intuisce dal post, la deputata ha segnalato il caso al collegio dei probiviri del Movimento che ora procederanno con l’eventuale sanzione o espulsione.

Il post sotto accusa è stato pubblicato il 19 giugno sulla pagina Facebook di Panarari. L’ex consigliere ha infatti rilanciato la foto della portiera della nazionale italiana di calcio femminile Laura Giuliani mentre si trova a terra: “La preparazione atletica in questi mondiali di calcio”, ha scritto, “fa la differenza…… Forza azzurre, regalate ‘notti magiche’ agli italiani”. Le sue parole hanno provocato numerose polemiche.