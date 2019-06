“Domani ci sarà la direzione del Pd. Tenterò di ricostruire, farò uno sforzo per ricostruire, in ogni modo, uno spirito unitario. Perché sento su di me tutto il peso di questa responsabilità”. È quanto ha dichiarato il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti dopo aver presentato, a Roma, le 350 manifestazione dell’Estate delle Meraviglie. E ha aaggiunto: “In Italia governa Salvini con politiche economiche, sociali e culturali drammatiche. Non possiamo non vedere che questa deve essere la priorità assoluta. Con questo spirito – ha aggiunto- farò uno sforzo per riaprire un dialogo e verificare le condizioni di un passo avanti insieme, almeno sul terreno della politica e dell’iniziativa politica”