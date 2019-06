L’ex presidente egiziano, Mohammed Morsi, è morto dopo aver accusato un malore in tribunale mentre prendeva parte a un’udienza del processo per spionaggio in cui era imputato. Le autorità del Cairo hanno ritenuto necessario dichiarare lo stato di massima allerta.

Secondo le prime ricostruzioni, Morsi avrebbe chiesto al giudice di poter prendere la parola. Dopo l’intervento, però, l’ex Capo di Stato ha perso i sensi ed è deceduto sul colpo. La sua salma è stata trasferita in ospedale, dove verranno condotti gli esami necessari a stabilire le cause della morte. La tv di stato egiziana riporta che l’ex presidente è morto per “una crisi cardiaca in tribunale”.

Il presidente, esponente dei Fratelli Musulmani eletto dopo le proteste di piazza Tahrir che portarono alla caduta di Hosni Mubarak, era finito in carcere dopo il colpo di Stato compiuto dal generale Abdel Fattah al-Sisi. Nel maggio del 2015 fu condannato a morte con l’accusa di aver fatto evadere dal carcere membri dei Fratelli Musulmani. La condanna fu poi annullata.