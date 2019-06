Su Radio radicale “non cambio idea rispetto a quanto ho detto prima delle elezioni, non si cancella l’esistenza di una radio con un emendamento e con un tratto di penna. Il mandato a nome della Lega in Commissione è di lavorare affinché questa voce ci sia”. Salvini parla così e riconferma la sua posizione sul destino dell’emittente, mentre in aula vengono sospesi i lavori sul decreto Crescita proprio per cercare un’intesa. La sospensione, ha confermato il presidente della Commissione Bilancio Claudio Borghi, servirà “per vedere di risolvere la questione”. Dopo un primo stop erano stati riammessi alcuni emendamenti delle opposizioni sulle radio, dai quali si potrebbe partire per tornare sul finanziamento dell’emittente. Il 6 giugno al Senato era anche stata approvata con i soli voti della maggioranza la mozione che prevede una convenzione di tre anni per “concludere l’attività di digitalizzazione e messa in sicurezza degli archivi“.

Vito Crimi, sottosegretario all’Editoria che ha ricordato come sia impossibile dare seguito alla proroga senza una legge, ha ricordato “per mero dovere di cronaca, che nell’anno 2019 Radio radicale ha maturato il diritto a percepire 9 milioni di euro, sottolineo 9 milioni di euro. Quindi qualunque recriminazione in termini di sostenibilità economica dei propri bilanci deve fare i conti con quanto ha realmente percepito”. Per Crimi si tratta di una “segnalazione necessaria a fronte di continui infondati allarmismi che i vertici della radio del Partito radicale lancia continuamente. Altresì l’erogazione dei 9 milioni di euro di soldi pubblici dovrebbe rassicurare anche la Lillo Spa che fattura 2,3 miliardi di euro, socio al 25% della Spa che controlla la radio di partito”.