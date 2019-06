“Il movimento cosi com’è, così come non è strutturato né organizzato non può andare avanti. Quando qualcosa non va bene l’unico destinatario delle accuse sono io come capo politico. Adesso anche basta prendersela sempre con me“. A dirlo, ospite di Non stop news su Rtl 102.5, è il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, secondo il quale “non è più rinviabile un processo di organizzazione interna. Dobbiamo avere dei referenti regionali e nazionali con gente che si prende le responsabilità”.

Audio Rtl 102.5