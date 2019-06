“Bisogna vietare che questi prodotti circolino nelle nostre strade, danneggiando la salute dei cittadini“. La deputata di Fratelli d’Italia, Maria Teresa Bellucci, non ha dubbi: la cannabis light fa male. Bellucci ha chiesto al governo, in particolare al sottosegretario all’Interno, Luigi Gaetti, di “legiferare, colmando il vuoto normativo lasciato dalla legge 242 del 2016 (che recita “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, ndr) e magari accogliendo la nostra proposta di legge, che mira a vietare la vendita di prodotti derivanti dalla cannabis sativa per fini ricreativi”. “Dalle indagini dei carabinieri” ha replicato Gaetti “è emerso che nei punti vendita presenti in Italia si verifica un vero e proprio spaccio di sostanze stupefancenti. A questo punto aspettiamo le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione”.