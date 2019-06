L’atto che chiude la vicenda giudiziaria "Voluntary dismissal" sarebbe stato depositato il mese scorso in un tribunale di Las Vegas. All’epoca dei fatti, la donna denunciando il fatto non fece subito il nome del giocatore. A fine settembre, aveva cambiato avvocato e denunciato Ronaldo alla corte penale del Nevada, chiedendo così l'annullamento di un presunto accordo stragiudiziale dal valore di 375mila euro

