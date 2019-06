You’ll never walk alone è l’inno che i tifosi del Liverpool cantano ai propri beniamini. Dopo il trionfo in Champions League contro il Tottenham, la curva di sostenitori dei Reds ha intonato la canzone insieme ai giocatori, stretti in campo in un abbraccio. Il brano fu scritto nel ’45 dagli statunitensi Richard Rodgers e Oscar Hammerstein II per il musical Carousel (sì, non aveva nulla a che fare col calcio).

Video Instagram