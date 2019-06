Dopo sei finali perse, Klop vince la settima, la più importante: i reds battono 2 a 0 nel derby tutto inglese gli spurs. Al Wanda Metropolitano di Madrid i 'reds' passano in vantaggio al 2' grazie a un rigore realizzato da Mohamed Salah, all’87' il raddoppio di Divock Origi. Per i reds è la sesta coppa: meglio hanno fatto solo Milan (7) e Real Madrid (13)

Un anno dopo la delusione col Real è a Madrid che Jurgen Klopp rompe la maledizione. E dopo sei finali perse, vince la settima, la più importante: il suo il Liverpool vince Champions League superando 2-0 nel derby tutto inglese il Tottenham. Al Wanda Metropolitano di Madrid i ‘reds’ passano in vantaggio al 2′ grazie a un rigore realizzato da Mohamed Salah, all’87′ il raddoppio di Divock Origi. Per i reds è la sesta coppa: meglio hanno fatto solo Milan (7) e Real Madrid (13).

Dopo una manciata di secondi dal fischio di inizio svolta nella partita, l’arbitro sloveno Damir Skomina assegna un calcio di rigore al Liverpool per un fallo di mano in area di Sissoko su conclusione ravvicinata di Mané. Il controllo al Var conferma la bontà della decisione arbitrale. Dagli 11 metri si presenta Mohamed Salah, l’ex giallorosso tira forte e centrale beffando Lloris, dopo neanche 2 minuti i ‘reds’ sono già in vantaggio.

La squadra di Pochettino accusa il colpo, al 9′ è Sissoko a tentare la conclusione da fuori area, la sfera è alta sopra la traversa. Il Liverpool si fa vedere in avanti con un tracciante del terzino Alexander-Arnold dalla lunga distanza che termina a lato non di molto. Ci prova anche Salah murato al momento del tiro. Traversone di Robertson per Salah appostato sul secondo palo, l’egiziano viene anticipato all’ultimo da Rose. Al 33′ palla interessante per Dele Alli che entra in area e cerca il tunnel ma Matip si rifugia in angolo. Sull’altro fronte una conclusione potente di Robertson dal limite costringe Lloris ad alzare la sfera sopra la traversa. Nel finale di tempo contropiede del Tottenham 3 contro 3. Al momento del passaggio Dele Alli sbaglia. Nel recupero Eriksen di sinistro ha la palla buona ma spreca calciando in tribuna.

La ripresa comincia con un Tottenham che prova a schiacciare il Liverpool nella sua metà campo ma sono i reds a rendersi pericolosi, cross preciso di Robertson per Mané che viene anticipato dal portiere in uscita bassa. Per gli ‘spurs’ occasione per Dele Alli, il tiro da posizione favorevole viene murato da un difensore. doppio cambio per Klopp che richiama in panchina Firmino, dentro Origi. Esce anche Wijnaldum per Milner. Le contromosse di Pochettino: fuori Winks per Lucas Moura il protagonista della vittoria contro l’Ajax.

Al 68′ occasione Liverpool: Sané da centrocampo si invola in area e lascia la palla a Salah che serve col contagiri Milner il cui tiro esce sfiorando la base del palo difeso da Lloris. Non si arrende il Tottenham, tiro a giro di Dele Alli destinato all’incrocio dei pali con Alisson che non si fa sorprendere. Per gli ‘spurs’ un nuovo cambio: Dier prende il posto di Sissoko. Le due squadre si allungano e le occasioni per le ripartenze del Liverpool aumentano. Colpo di testa di Dele Alli, palla a lato. Poco dopo doppia occasione per il Tottenham, Alisson respinge un siluro da fuori di Son e sul proseguo dell’azione in presa bassa neutralizza un tiro di Lucas Moura.

Alla ricerca del gol del pareggio entra anche Llorente per uno stanchissimo Dele Alli. All’84′ punizione dal limite per gli ‘spurs’, Eriksen con un tiro a giro impegna Alisson che in tuffo si salva in angolo. Balla la retroguardia del Liverpool: Son da due passi non inquadra la porta ma il gioco era fermo. All’87′ Divock Origi mette in ghiaccio il risultato, servito da Van Dijk controlla e infila con un diagonale imprendibile Lloris. Ci provano con la forza della disperazione Son e Kane ma Alisson chiude la saracinesca. Dopo 5′ di recupero mani al cielo per la squadra di Klopp, il Liverpool vince la sua sesta Champions League.