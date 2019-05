Le indagini della Procura di Perugia si riferiscono ai rapporti dell'ex consigliere del Csm con l'ex capo delle relazioni istituzionali di Francesco Bellavista Caltagirone, Fabrizio Centofanti, un lobbista arrestato nel febbraio 2018 per frode fiscale e in affari con Pietro Amara, anche lui finito sotto la lente della magistratura per una vicenda di sentenze pilotate

Luca Palamara, ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati e attuale numero uno della corrente Unicost, è indagato per corruzione dalla Procura di Perugia. A darne notizia sono stati Repubblica e il Corriere della Sera. Secondo i pm umbri, Palamara ha ricevuto molti benefit da Fabrizio Centofanti, ex capo delle relazioni istituzionali di Francesco Bellavista Caltagirone, nonché lobbista arrestato nel febbraio 2018 per frode fiscale, vicino ad ambienti Pd e in affari con Pietro Amara, anche lui finito sotto la lente della magistratura per una vicenda di sentenze pilotate della magistratura amministrativa. A leggere gli articoli dei quotidiani, l’iscrizione nel registro degli indagati di Palamara si inserisce nella partita per la successione alla guida della Procura di Roma, dopo l’addio di Giuseppe Pignatone.

“Affidata al pm Gemma Milani e al Gico della Guardia di Finanza – scrive Repubblica – l’indagine sulla segnalazione arrivata da Roma procede per corruzione, perché nell’amicizia tra Palamara e Centofanti c’è qualcosa, viaggi e regali diciamo ‘galanti’, che viene ritenuto vada molto al di là dell’opportuno”. Così Palamara finisce nel registro degli indagati con l’accusa di corruzione. Lui che sarà uno dei personaggi chiave, in quanto leader della corrente centrista della magistratura Unicost, nelle trattative per definire gli equilibri del nuovo Csm, a partire dalla successione di Pignatone a Roma. I legami di Palamara a Roma non si limitano, riporta il quotidiano, alla cerchia dei fedeli a Unicost. Uno dei suoi contatti è Cosimo Maria Ferri, figlio dell’ex ministro Enrico Ferri e oggi deputato renziano ed ex sottosegretario Pd dei governi Letta, Renzi e Gentiloni. Ferri, si legge, ha stretti legami con Nicolò Ghedini e Denis Verdini e rappresenta il punto di contatto con il mondo politico che ruota intorno a Silvio Berlusconi a cui ha avvicinato la sua corrente Magistratura Indipendente.

Proprio su quest’asse, quella Ferri-Palamara, potrebbero costruirsi i nuovi giochi di potere che puntano a indirizzare la successione a Pignatone, tradendo, ipotizza Repubblica, la candidatura del Procuratore di Palermo, Franco Lo Voi, e sostituendolo con il Procuratore di Firenze Marcello Viola, un profilo “più controllabile”. I legami con il Pd non si fermano qui, scrive Repubblica, visto che all’origine di tutte le trame sarebbe il voto che ha portato David Ermini, ex responsabile giustizia Dem e uomo molto vicino all’ex ministro renziano Luca Lotti, alla vicepresidenza del Csm. L’obiettivo degli accordi messi in piedi da Ferri e Palamara sarebbe quello di scardinare la struttura di rapporti virtuosi messa in piedi da Pignatone riguardo ai legami con la Politica e tra le diverse principali procure italiane.

In cambio del suo tradimento a Viola, Palamara otterrebbe un posto, insieme a Giancarlo Cirielli e battendo altri 14 candidati, da Procuratore aggiunto nella Capitale, dove troverebbe l’appoggio di Antonio Racanelli, altro nemico di Pignatone. Un ruolo, quello che aspetta Palamara, che darebbe a quest’ultimo anche la possibilità di avere voce in capitolo sul prossimo Procuratore di Perugia, in quel Tribunale che sta indagando proprio su lui e Centofanti. Un gioco delle carte che ha l’obiettivo di mettere nei posti giusti magistrati vicini all’ex presidente di Anm e mandare in esilio, lontano dal potere centrale, i “cani senza padrone”.