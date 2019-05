“Non c’è dubbio che si tratta di un risultato clamoroso, al di sopra di ogni più rosea aspettativa. La partita si chiude oggi. È un dato dato clamoroso anche perché da quando c’è l’elezione diretta dei sindaci, è la prima volta che un sindaco viene eletto due volte di seguito. È un risultato storico, inatteso per molti aspetti anche nelle sue dimensioni”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella durante una conferenza stampa in Palazzo Vecchio quando ormai si profila la sua rielezione. “Ha vinto Firenze, hanno vinto i fiorentini, i cittadini che hanno creduto in questo cambiamento da noi avviato e che deve ancora sprigionare tutta la sua efficacia”, ha aggiunto Nardella.