Ruba una Nissan Micra ad Alcamo e si dirige verso corso dei Mille dove si stava svolgendo una processione religiosa, creando il panico tra i fedeli, senza, per fortuna, provocare feriti. E’ accaduto ieri sera, poco prima della mezzanotte. Il guidatore, dopo aver abbandonato la macchina, è fuggito a piedi ed è ricercato dai carabinieri.

Gli uomini dell’Arma spiegano che il ladro aveva avuto vita facile nel compiere il furto: il proprietario, infatti, aveva parcheggiato l’auto lasciando la chiave nel cruscotto. Secondo gli investigatori, il ladro si sarebbe diretto casualmente verso corso dei Mille, non prevedendo che ci fosse una processione. In un video girato con un telefonino, si vede il suonatore di una grancassa che s’accorge dell’auto in arrivo e si sposta repentinamente, mentre la Micra blu si dirige verso il corteo che si è aperto al passaggio dell’auto.

(video da facebook Alcamondoblog)