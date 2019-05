“Nessuna verifica, il contratto di governo non verrà modificato, la base è importante, i temi sono tanti, dobbiamo solamente capire se qualcuno ha cambiato idea”. Così Stefano Buffagni, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, intervenuto al Wired next fest di Milano. Conferma anche per quanto riguarda il tema delle autonomie, sempre in agenda dell’esecutivo, ma da affrontare e realizzare con responsabilità e con scelte oculate, senza discriminare alcune zone del Paese che meritano di più. Il deputato del M5s si è poi soffermato sullo scandalo di quella che è stata definita la nuova “tangentopoli” lombarda: “Evidenzia un problema di classe politica e manageriale, che crea imbarazzo a tutto il territorio regionale. La legge voluta da Bonafede può far bene, assieme a un cambiamento culturale”.