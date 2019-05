Un bus turistico si è ribaltato alle 9.30 sulla Siena–Firenze all’altezza di Monteriggioni (Siena) in direzione sud. Secondo fonti dell’Anas, una guida risulta deceduta e trentuno sono invece feriti. A bordo ci sono una sessantina di turisti di vari paesi dell’Est Europa che si trovano in Italia per un tour tra le città d’arte. Alcuni di loro sono incastrati nell’autobus che si è rovesciato sul fianco destro. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia stradale oltre ai sanitari del 118.

Il bus si è ribaltato mentre procedeva raccordo autostradale Siena-Firenze, tra Badesse e Siena, in direzione sud. Come informa Anas, il raccordo autostradale Siena-Firenze è provvisoriamente chiuso in direzione Siena con uscita obbligatoria allo svincolo di Monteriggioni.