La giovane etiope si è recata nel locale più vicino al luogo dell'aggressione, nel piazzale dello Stadio Olimpico, e ha raccontato di essere stata violentata da un gruppo di uomini. Subito dopo, è stata portata in ospedale per gli accertamenti medici

È entrata in lacrime in una discoteca romana e, chiedendo di parlare con la direzione, ha detto di essere stuprata da tre persone. Una giovane studentessa di 21 anni di origine etiope ha denunciato così l’aggressione subita nei pressi di un locale notturno nel piazzale dello Stadio Olimpico, a Roma. La segnalazione alle forze dell’ordine è scatta intorno alle 4 della notte tra sabato e domenica, quando la ragazza è entrata nella discoteca vicino al luogo della violenza e ha raccontato cosa le era successo. Subito dopo, è intervenuta un’ambulanza del 118 che l’ha portata in ospedale per gli accertamenti medici che hanno rilevato ferite compatibili con la violenza sessuale. I poliziotti della Squadra Mobile di Roma hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. Il procedimento è coordinato dal procuratore aggiunto Maria Monteleone.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la ragazza ha conosciuto uno degli aggressori all’interno del locale. La giovane si trovava in discoteca con degli amici, quando ha incontrato l’uomo con la quale si è poi allontanata dal club. Usciti fuori, nei pressi del piazzale, si sarebbe consumata la violenza nella quale sono state coinvolte anche altre due persone. Gli investigatori stanno vagliando le telecamere di zona che potrebbero aver ripreso i responsabili.