“Io sono antifascista. I miei nonni sono stati uccisi dai fascisti, voi da che parte state?“. Una signora ha affrontato un gruppo di poliziotti, in tenuta antisommossa, che conteneva i manifestanti scesi in piazza per protestare contro il comizio di Forza Nuova.

Gli agenti, a un certo punto, l’hanno presa di forza e fatta sparire dietro il cordone. In un secondo video, diffuso da Radio 1088 e girato dal proprio inviato, Andrea Barone, si vede la signora a terra, circondata dai poliziotti. La donna è stata identificata e poi rilasciata.