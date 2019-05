Nella serata di domenica, il vicepremier leghista chiede di conoscere i responsabili dell'arrivo dei migranti a Lampedusa, dopo aver assistito in diretta alle fasi di attracco. Alle accuse ad alcuni ministri 5 Stelle risponde Luigi Di Maio: "Si legga le leggi, quando c'è un sequestro è obbligatorio far scendere le persone". Nel Consiglio dei ministri di lunedì, intanto, verrà discusso anche il decreto Sicurezza bis

Matteo Salvini aveva promesso che con il suo permesso non sarebbe sbarcato nemmeno uno dei migranti della Sea Watch 3, che da giorni si trovava in mare in attesa dell'ok per attraccare in uno dei porti italiani. Dopo il via libera all'arrivo sul suolo italiano delle prime 18 persone, donne, bambini e una gravemente malata, domenica è toccato al resto dei naufraghi. E il ministro dell'Interno va allora alla ricerca del 'colpevole'. E si interroga sui suoi partner all'esecutivo: "Qualche ministro o collega di governo sapeva e ha autorizzato lo sbarco? Chiedo. Perché la Guardia Costiera dipende dal ministro Toninelli, la Guardia di finanza dal ministero dell'Economia", ha chiesto durante una diretta Facebook. Proprio Danilo Toninelli, però, risponde alle accuse del compagno di esecutivo: "Porti chiusi agli illegali. Salvini, se ha qualcosa da dirmi, me la dica in faccia. Non parli a sproposito del sottoscritto in tv", ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Lo scontro nasce nella serata di domenica, quando il ministro degli Esteri, ospite a Non è L’Arena, assiste in diretta tv allo sbarco a Lampedusa degli ultimi naufraghi soccorsi dalla Sea Watch 3. “Qualcuno l’ordine lo avrà dato. Questo qualcuno ne dovrà rispondere“, dichiara. Fonti del Movimento 5 Stelle fanno sapere però che l’autorizzazione non è partita da uno dei loro, ma Salvini insiste: “Chiunque sia stato ne risponderà davanti agli italiani”. Una promessa, questa, ripetuta già qualche ora prima, quando aveva assicurato che nemmeno i pm della Procura di Agrigento che hanno disposto il sequestro della nave sarebbero stati esenti da denunce in caso di loro autorizzazione allo sbarco.

Dura arriva la replica dell’altro vicepremier, Luigi Di Maio: Salvini “si legga le leggi dello Stato che rappresenta – ha detto durante un incontro a Milano – Non accetto si accusi il Movimento sulla politica migratoria che abbiamo tenuto con rigore”. Poi ha aggiunto che i pentastellati puntano a una redistribuzione dei migranti tra tutti i Paesi dell’Unione europea, una redistribuzione “che i suoi amici dell’Est Europa non vogliono”. Poi ha aggiunto: “Non accetto che il ministro dell’Interno dica che se stanno sbarcando dalla Sea Watch 3 è perché i ministri Cinque stelle hanno aperto i porti. La nave è stata sequestrata dalla magistratura e quando c’è un sequestro si fanno sbarcare obbligatoriamente le persone a bordo”.

Un meccanismo, questo, che al capo del Viminale non va giù, tanto da tornare sulla questione anche nella tarda serata di domenica: “Se nelle prossime ore ci saranno arresti per coloro che hanno infranto le leggi, ci sarà il sequestro definitivo di questa barca di vice scafisti e se ci sarà il loro arresto, è un conto. Se la nave sarà messa fuori uso, anche affondandola, bene. Altrimenti ho il dubbio che qualcuno abbia voluto compiere un atto politico. Se qualche procuratore vuole sostituirsi al governo o al Parlamento si candidi. Se è stato un escamotage per far sbarcare i migranti, mi muoverei perché è favoreggiamento al traffico di esseri umani”.

Anche Danilo Toninelli, citato dal ministro dell’Interno in uno dei suoi attacchi ai responsabili dello sbarco, risponde all’invettiva del leader leghista: “Porti chiusi a Sea Watch come a tutte le navi che non rispettano le convenzioni internazionali – ha detto – Salvini, se ha qualcosa da dirmi, me la dica in faccia. Non parli a sproposito del sottoscritto in tv. È evidente che l’epilogo della vicenda è legato al sequestro della nave da parte della magistratura, non serve un esperto per capirlo. Magari il ministro dell’Interno si informi prima di parlare. E trovi soluzioni vere sui rimpatri, non ancora avviati da quando è il responsabile della sicurezza nazionale”.

Intanto, nella giornata di lunedì la Sea Watch 3, adesso sequestrata, lascerà il porto di Lampedusa per spostarsi a Licata, come disposto dalla Procura di Agrigento. Il comandante della nave, Arturo Centore, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, mentre i migranti messi in salvo saranno affidati alla Questura di Agrigento per l’identificazione.

Intanto, sembra essere definitivamente calendarizzata la discussione sul decreto Sicurezza bis nel Consiglio dei ministri di lunedì. “L’esame del decreto Sicurezza bis dovrebbe iniziare nel Consiglio dei ministri di domani, dove io porterò il dl per le famiglie“, ha dichiarato nella serata di domenica il vicepremier Di Maio. Parole seguite da quelle del suo collega Salvini che già in nottata ha assicurato: “Mi batterò in Cdm per il decreto sicurezza, perché io bado ai fatti e alle norme che prevedono aggravanti per chi aggredisce i poliziotti, come hanno fatto stasera alcuni delinquenti a Firenze“. Poi annuncia altre due proposte di legge: “Ne presenterò domani una sulle truffe contro gli anziani e una martedì contro chi maltratta gli animali“.