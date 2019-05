I sovranisti europei si riuniscono a Milano per la manifestazione “Prima l’Italia. Il buonsenso in Europa”. Il corteo da porta Venezia a piazza del Duomo, dove è allestito il palco, vedrà la partecipazione di centinaia di sindaci e amministratori della Lega da tutta Italia e partirà alle 15. Non è prevista, secondo quanto si apprende, la presenza nel corteo del leader leghista Matteo Salvini. La manifestazione in piazza del Duomo inizierà alle 16.30 circa. Sul palco gli interventi dei rappresentanti delle delegazioni europee presenti, da Marine Le Pen a Geert Wilders. Chiuderà l’evento il segretario del partito di via Bellerio.

CRONACA ORA PER ORA

Ore 14.38 – Piazza Duomo blindata

È una piazza Duomo di fatto blindata quella che attende il comizio del leader della Lega Matteo Salvini a Milano. I varchi di accesso alla piazza sono in gran parte chiusi e viene consentito l’ingresso solo da un paio di punti e dopo un attento controllo da parte delle forze dell’ordine. A circa due ore dall’inizio della manifestazione la piazza è ancora semivuota, con poche centinaia di persone sotto la pioggia davanti al grande palco, montato di fianco a Palazzo Reale, com’era successo per il comizio finale di Matteo Salvini per le elezioni politiche nel febbraio dell’anno scorso.

Ore 11.55 – L’austriaco candidato alla commissione Ue del Fpoe rinuncia alla partecipazione

Dopo lo scandalo sui legami tra il partito dell’ultradestra austriaca e i russi, lo spitzenkandidat alla Commissione Europea dell’Fpoe Harald Vilimsky ha annullato la sua partecipazione alla manifestazione della Lega prevista per oggi a Milano.

Ore 11.23 – Di Maio: “Ultradestra? Bisogna essere giustamente preoccupati”

“Quando si parla di ultradestra a livello Europeo, bisogna essere giustamente preoccupati, per una deriva ideologica di cui non sentivamo proprio la mancanza in Italia”. Lo dice il ministro Luigi di Maio a margine dell’assemblea di Confagricoltura a Milano a chi gli chiedeva se fosse preoccupato per una sfilata dei sovranisti della destra europea in città. “Queste ultradestre europee sono quelle che hanno chiesto all’Italia l’austerity, obbligando l’Italia a diventare il campo profughi, quindi è una questione molto pratica quella delle ultradestre, non vogliono bene all’Italia e se è così non ne abbiamo bisogno”, conclude.

Ore 10.33 – Il sindaco Sala: “Si possono prendere l’Italia, l’Europa, il mondo ma non Milano”

“Spazio a tutti per fare manifestazioni ma poi quello che io dico a questi sovranisti è che si possono prendere l’Italia, l’Europa, il mondo ma non Milano”. Ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando dell’evento conclusivo della campagna elettorale della Lega per le europee che si terrà in piazza del Duomo questo pomeriggio. “Anche perché Milano ha già dovuto sopportare e veder nascere qualcosa che è nato sul ‘me ne frego’, posto che questi stanno facendo di questa frase una loro bandiera. Credo che Milano resisterà”. Infine a chi gli ha chiesto, a margine di un evento di Pianocity, se è preoccupato per la giornata di manifestazioni e contro cortei previsti a Milano il sindaco ha riposto che “siamo tra il preoccupato e l’attento, ne ho parlato anche con prefetto e questore appena arrivato dagli Stati Uniti”.