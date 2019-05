Cartelli contro Salvini mostrati nell’Aula della Camera da parte di esponenti del Pd durante il question time. Un’azione dimostrativa messa in atto proprio mentre il ministro dell’Interno sta rispondendo a un’interrogazione sulla vicenda della rimozione di uno striscione contro di lui, in occasione di una sua visita a Brembate, due giorni fa. Mara Carfagna, che presiedeva la seduta, ha chiesto di rimuovere i Cartelli, ha fatto intervenire gli assistenti parlamentari e ha richiamato all’ordine i deputati Alessia Morani e Ivan Scalfarotto. “La ringrazio presidente, ma ognuno di noi – ha detto Salvini – si diverte come può, anche mia figlia di sei anni si diverte con i disegnini”. “Anche a lei ministro dico però che qui non siamo a scuola”, ha replicato Carfagna