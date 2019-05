“La parola è uno strumento fondamentale della politica, ma ha bisogno del gesto perché se no diventa un inganno”. Nel suo ultimo libro pubblicato da Paper First, “Il gesto di Almirante e Berlinguer”, il fondatore de Il Fatto Quotidiano Antonio Padellaro racconta gli incontri segreti tra Giorgio Almirante ed Enrico Berlinguer negli anni del terorrismo. “Due uomini distanti politicamente, ma il loro obiettivo era il bene comune ovvero salvare l’Italia da un pericolo maggiore della contrapposizione politica, dal terrorismo”. Intervistato da Ettore Boffano nella sala bianca del Salone del Libro di Torino, Padellaro ha raccontato l’importanza del “silenzio in politica perchè non è detto che la propaganda delle cose più riservate possa essere utile. Una lezione che purtroppo oggi sembra essere inascoltata nell’Italia di oggi”