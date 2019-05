Il senatore ed ex ministro Gaetano Quagliariello si è candidato capolista alle prossime elezioni comunali di Bari di giugno, con la lista IDea per Bari. Sul profilo Facebook ha diffuso uno spot elettorale con un particolare rifacimento in chiave politica della canzone Luna di Gianni Togni (brano del 1980). Il risultato? Giudicate voi

L’autore della canzone Gianni Togni gha fatto sapere di essere completamente estraneo. “Con grande stupore – ha scritto su Facebook – ho preso atto, poche ore fa, della diffusione di un video di contenuto elettorale con il brano Luna. Il testo è stato completamente stravolto senza aver chiesto preventivamente il permesso agli autori, cioè me e Guido Morra. Mi dissocio completamente dai contenuti espressi dalle parole cantate, e cambiate, e anche dal video”