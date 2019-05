“Siri? Questa vicenda politica è andata avanti fin troppo, le dimissioni dovevano arrivare prima. Spero che entro mercoledì ci sia passo un suo passo indietro, per evitare che ci sia una inutile conta nel Consiglio dei ministri che vede il M5s in maggioranza”. A rivendicarlo Danilo Toninelli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine di un convegno organizzato dall’Ance sulle ‘grandi dighe’. “Tutti i ministri Cinquestelle saranno compatti per tutelare il governo, non per fa cadere il governo”. E ancora: “La tenuta di questo governo dipende dal fatto che non abbia nessun tipo di ombra. Siri non blocchi l’azione di questo governo”.