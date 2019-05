“La Libia non è un porto sicuro. Non lo era prima e non lo è ora con lo scoppio della guerra. Le condizioni sono disumane e i cittadini e i migranti sono esposti a pericoli mortali.” Così, Carlotta Sami, portavoce di Unhcr a margine della conferenza stampa di presentazione di ‘Rothcko a Lampedusa‘ la mostra degli artisti rifugiati che verrà esposta alla Biennale di Venezia