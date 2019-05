Alla Camera è in corso la discussione generale sull’introduzione dell’educazione civica nelle scuole. La deputata di Liberi e Uguali, Laura Boldrini, prende la parola per richiamare i colleghi sull’importanza del dare un buon esempio ai giovani: “Quando ci confrontiamo, pur da posizioni opposte, con rispetto ed educazione, siamo d’esempio”. Poi, riferendosi al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che aveva dichiarato di non essere interessato al 25 aprile perché contrario “al derby comunisti-fascisti”, ha detto: “Lui è pessimo, avrebbe bisogno di tornare a lezione per fare educazione civica”. Il gruppo, in ogni caso, voterà a favore della norme.