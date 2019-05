“I sindacati difendono gli iscritti, non i disoccupati, le partite Iva. E fra l’altro i sindacalisti sono tra le categorie che vantano ancora molti privilegi, quindi dovrebbero anche dare il buon esempio. Abbiamo voluto fare un evento per chi è sottopagato e senza tutele. Per chi non ha ferie, malattia e i diritti che spettano a chi lavora. Vogliamo accendere i riflettori su di loro, su milioni di persone che si finge di non vedere e che sono le più esposte alla crisi”. Giorgia Meloni presenta così l’evento del 1° maggio di Fratelli d’Italia a Jesolo, rilanciato anche sui suoi profili social. E sottolinea come, a differenza delle polemiche sul Concerto di Piazza San Giovanni sull’assenza di donne sul palco, la festa di Fdi sia in controtendenza. “Da noi suonerà Francesca Viola e sarà l’unica cantante, quindi per noi quote rosa al 100%. Ma parleranno anche associazioni di artigiani, agricoltori e piccoli imprenditori”.

A ilfattoquotidiano.it Meloni spiega anche di avere chiamato Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele e operato per un’occlusione intestinale. “L’ho sentito ed è in ottima forma, gli auguro di guarire presto”. E scherza sulla scelta di avere utilizzato Game of Thrones in un manifesto a favore del blocco navale in vista delle Europee. “L’ho fatto apposta, adoro la serie”.