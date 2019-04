presidente egiziano Al Sisi abbiamo ascoltato tre anni di parole senza fatti, non le ascolto nemmeno più. Non hanno senso. Voglio i fatti, mentre l’Egitto non ha ancora nemmeno iniziato un processo“. A rivendicarlo il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo Dalabbiamo ascoltato, non le ascolto nemmeno più. Non hanno senso. Voglio i fatti, mentre“. A rivendicarlo il presidente della Camera,, dopo l’approvazione in Aula alla Camera della commissione d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni . In merito all’ipotesi di interrompere i rapporti commerciali con l’Egitto, Fico ha aggiunto: “Di questo se ne sta occupando il governo e senza dubbio il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Di Maio sta lavorando e lavora in questo senso”, ha replicato.

Fico ha poi tagliato corto sulle polemiche per le assenze in Aula al momento della discussione generale sulla commissione d’inchiesta: “Ci sono stati interventi importanti. Ieri era una discussione generale, quindi c’erano i gruppi che intervenivano, oggi c’era il voto e l’Aula era piena”. E ancora: “Sono molto soddisfatto, il Parlamento non si fermerà mai nella ricerca di verità. E oggi il voto, senza contrari, lo afferma in modo chiaro”, ha concluso Fico.