Una gru edile è crollata sul nuovo campus di Google a Seattle, negli Stati Uniti: quattro persone sono morte mentre altre tre sono rimaste ferite. Il mezzo “è caduto dal tetto di un edificio“, come hanno spiegato i vigili del fuoco, e ha colpito sei veicoli che si trovavano proprio lì sotto. L’incidente è avvenuto sabato pomeriggio in pieno centro città, all’incrocio tra Mercer Street e Fairview Avenue, per cause ancora da chiarire. Le vittime sono una donna e tre uomini: due operai siderurgici e due persone che si trovavano all’interno della loro vettura al momento del crollo.

Una madre di 25 anni e sua figlia di 4 mesi erano in una delle auto distrutte dalla gru, ma entrambe sono riuscite a scappare con solo lievi ferite. Loro e un uomo di 28 anni sono stati portati all’Harbourview Medical Center. Una quarta persona ferita è stata invece medicata sul posto. Il ‘Seattle Times’ ha riferito che la gru è stata utilizzata per parte dei lavori di costruzione di un nuovo Campus Google a Seattle, un centro tecnologico in rapida espansione, famoso per il colosso dell’e-commerce, Amazon. “Un’indagine completa e approfondita sulla causa del guasto della gru è condotta dal Dipartimento del lavoro e dell’industria dello Stato di Washington”, hanno infine spiegato i vigili del fuoco.