Conferme e novità. Dai volti conosciuti Pina Picierno, David Sassoli e Simona Bonafè ai “debuttanti” Pietro Bartolo, Elisabetta Gualmini, Giuliano Pisapia, Irene Tinagli, Carlo Calenda, Franco Roberti e Roberto Battiston. Il Partito democratico targato Nicola Zingaretti si presenta così: “Abbiamo 30 giorni per riaffermare la centralità dell’Europa e smontare la demagogia neonazionalista delle nostre forze avversarie. Abbiamo trovato in queste settimane un vento forte a noi contrario, che è il risultato di quello che hanno prodotto i grillini consegnando questo Paese alla destra italiana, ma se sapremo tenere la barra dritta, scopriremo che in profondità c’è una voglia di cambiamento”.

“La nostra lista unitaria è l’unica novità, e la sua parola d’ordine è bellissima: unità “. Sono le parole di Zingaretti prima degli interventi dei candidati. “Molti ci hanno detto: ‘se la democrazia e l’Europa sono in pericolo non fate scherzi, combattere uniti'”.