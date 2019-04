“Dobbiamo fare tantissimo sul tema dele dell’antisemitismo, soprattutto se il 24 aprile accadono cose come quelle di ieri: uno striscione che inneggia a Mussolini . A maggior ragione bisogna festeggiare il 25 aprile”. L’ha detto il vicepresidente del Consiglio,, al termine della cerimonia per l’anniversario dellanella sinagoga romana di via Balbo. Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro ha anche affermato: “, il 25 aprile deve essere la giornata dell’unione nella quale al di là dei colori politici non solo si festeggia, ma si lavora perche siano onorati con il lavoro coloro i quali ci hanno portato sin qui”.