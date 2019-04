La polizia ha reso noto che le indagini sulle stragi di Pasqua hanno portato all'arresto di altri sospettati e che i morti sono più di 300. Tra loro anche una donna che lavorava come badante in Sicilia dove viveva insieme al marito. I terroristi, come sta emergendo, si sono mimetizzati tra i fedeli in preghiera e fra i turisti in coda negli alberghi per la colazione di Pasqua

Uno dei kamikaze dell’hotel Cinnamon “si è messo in coda per la colazione speciale di Pasqua, ha aspettato il suo turno con il piatto in mano fino al momento di essere servito e solo allora ha fatto detonare l’esplosivo“. El Mundo ricostruisce la dinamica di una delle stragi del giorno di Pasqua in Sri Lanka, citando il racconto di uno dei responsabili della struttura. I terroristi, scrive il quotidiano spagnolo, avevano preso camere negli alberghi obiettivo degli attentati e sembra che la strategia sia stata la stessa in tutti i tre hotel colpiti. A due giorni dagli attenti la polizia comunica che il numero di vittime degli attacchi è salito a 310 persone e ci sono circa 500 feriti. Intanto proseguono anche le indagini che hanno portato per ora all’arresto di 40 sospettati.

Tra le vittime c’è anche una cingalese di 55 anni, Haysinth Rupasingha, che lavorava come badante e abitava a Catania dagli anni Novanta. Ha perso la vita mentre era nella chiesa di San Sebastiano a Katuwapitiya nella provincia di Negombo. La donna, sposata con un suo connazionale rimasto in Sicilia, era nel suo Paese d’origine per trascorrere le vacanze pasquali in compagnia di amici e parenti in attesa di proseguire per l’Australia dove vive la sua unica figlia. Lo rende noto la Migrantes di Catania, diretta dal diacono Giuseppe Cannizzo. Il marito è partito per lo Sri Lanka. La donna frequentava assiduamente la chiesa di Santa Maria dell’Ogninella, punto di riferimento di tutta la comunità cattolica etnea dello Sri Lanka a cui ha espresso solidarietà al’arcivescovo Salvatore Gristina e tutta la diocesi. Una veglia di preghiera si terrà il 25 aprile alle 18, presieduta dal vicario di Catania, Salvatore Genchi, e dal cappellano srilankese, Michael Cansius Perera.

Secondo il governo, i sette kamikaze che alle 9 del mattino (le 6 in Italia) si sono fatti esplodere in tre chiese e tre resort di lusso nella capitale Colombo appartenevano al gruppo locale National Thowheed Jamath. Una catena di attacchi organizzata troppo bene per essere improvvisata. I terroristi, come sta emergendo, si sono mimetizzati tra i fedeli in preghiera e fra i turisti. Il governo si rimpalla le responsabilità sulle falle dell’intelligence e i buchi nella comunicazione nonostante i ‘warning’ giunti almeno da due settimane. I servizi di sicurezza “avevano le informazioni”, ma non hanno agito, ha detto in una conferenza stampa il portavoce del governo Rajitha Senaratne che ha avanzato l’ipotesi di una rete internazionale molto più ampia. Il presidente Maithripala Sirisena, si legge in un comunicato, chiederà “l’assistenza di Paesi stranieri” per le indagini.

Nessuno ha rivendicato gli attacchi, ma sui social affiliati all’Isis, i sostenitori del califfato inneggiano alla strage e postano preghiere affinché “Allah accolga” gli attentatori. Per l’intelligence Usa la strage del National Thowheed Jamath ha la sua fonte d’ispirazione nell’Isis, anche se l’unico episodio di rilievo del gruppo radicale islamico è stata la vandalizzazione, l’anno scorso, di alcune statue del Buddha. Intanto il governo di Colombo ha dichiarato lo stato d’emergenza nazionale e ha attribuito all’esercito gli stessi poteri che avrebbe in caso di guerra. Bloccati anche i social network in tutto il Paese per evitare il diffondersi di fake news.