C’è Matteo Salvini, ma anche Giancarlo Giorgetti. E poi tutti gli altri ministri leghisti. Il Carroccio non diserta il consiglio dei ministri, nelle ore in cui è scontro aperto con il Movimento 5 stelle sul caso di Armando Siri. Per i grillini, invece, c’è solo la ministra del Sud, Barbara Lezzi. Secondo le agenzie di stampa, infatti, Luigi Di Maio ha disertato la riunione del governo. Impegnato nella registrazione di Di Martedì, il leader del M5s non ha partecipato al primo faccia a faccia con l’alleato di governo.

All’ordine del giorno del Cdm, tra l’altro, non c’è il decreto crescita, in queste ore ennesimo oggetto di conflitto tra M5s e Lega, ma sarà comunque sul tavolo della riunione dell’esecutivo e verrà esaminato ‘fuori sacco’ perché già approvato il 4 aprile scorso con la formula “salvo intese“. Solo per questo motivo, assicurano dalla maggioranza, non figura in odg. Su questo provvedimento il premier Giuseppe Conte chiede il voto positivo di Lega e 5 stelle per vararlo definitivamente e inviarlo al vaglio del Parlamento. Questo è il punto di partenza, la sintesi del lavoro – si spiega in ambienti della maggioranza – potrà valutare diverse opzioni: approvazione del provvedimento così come entra in riunione per poi aggiungere altre norme, come quelle che riguardano le altre città, in sede di conversione parlamentare; approvazione del provvedimento stralciando il Salva Roma per poi inserirlo in un altro contesto insieme ad altre norme.

All’ordine del giorno figurano invece il ddl “per la ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il governo della repubblica italiana e il governo dello stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010; il ddl di ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica dell’Unione del Myanmar, fatto a Naypyitaw il 6 aprile 2016; il ddl di ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; il ddl di Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint Denis il 3 luglio 2016; il ddl di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica tunisina in materia di trasporto internazionale su strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 febbraio 2017; il ddl di ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull’autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018″.