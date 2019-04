“Siamo stufi di dover continuare a venire a Roma, il tempo è finito. Vogliamo il decreto”. Una rappresentanza di truffati dalle banche di veneto e Friuli hanno manifestato in piazza Montecitorio, mentre il governo è riunito a Reggio Calabria per il Consiglio dei Ministri, che dalle indiscrezioni – e anche dalle parole dette questa dal vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio – non dovrebbe varare il decreto per rimborsare i truffati. In piazza anche la dem Debora Serracchiani e Luca Siriani di Fratelli d’Italia che polemizzano sui ritardi del governo: “La volontà del governo Conte di voler ottenere l’unanimità delle associazioni prima di varare il decreto, sembra una giustificazione rispetto al fatto che il Governo non sa cosa decidere”.