Commemorazione partigiana al cimitero Maggiore di Milano. L’Anpi, accompagnata dal sindaco Beppe Sala, il rabbino capo della comunità ebraica milanese Alfonso Pedatzur Arbib e, per la prima volta, l’ arcivescovo di Milano Monsignor Delpini, hanno omaggiato i caduti della Resistenza italiana a pochi giorni dalla festa della Liberazione. “Preoccupanti le derive razziste, la Resistenza è stata per chi c’era, per chi non c’era e per chi era contro, dobbiamo ricordarcelo tutti” ha detto Roberto Cenati, presidente Anpi Milano, che ha guidato il corteo in omaggio ai combattenti per la libertà. “Manifestazioni come questa hanno un debito di riconoscenza verso il passato – ha detto Delpini – professano speranza per l’umanità”