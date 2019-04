Il vicepremier intervistato dal Corriere parla della situazione in Libia e marca quelle che definisce le "differenze enormi tra il M5s e la Lega". Sulla gestione dei migranti e sulle alleanze con i sovranisti: "Convincessero Orbán e i suoi alleati in Europa ad accettare le quote di migranti che arrivano in Italia". La ministra della Difesa a Circo Massimo: "Porti chiusi? Bisogna lavorare a una soluzione alternativa"

L’emergenza che si sta verificando in Libia impone una risposta “strutturata” e la politica dei porti chiusi non basta più. È il concetto espresso da Luigi Di Maio in un’intervista al Corriere della Sera e ribadito poco dopo dalla ministra Elisabetta Trenta a Circo Massimo. “Chiudere un porto è una misura occasionale” e “di fronte a un intensificarsi della crisi non basterebbe“, sostiene il capo politico M5s. “Come pensiamo di poter gestire questo futuro con la chiusura dei porti? È impossibile, bisogna lavorare su una soluzione alternativa“, gli fa eco la titolare della Difesa. La politica portata avanti da Matteo Salvini e finora sostenuta dal governo viene messa in discussione. Cosa dirà il leader della Lega? “Sarebbe utile se il premier Conte e i ministri competenti convincessero Orbán e i suoi alleati in Europa ad accettare le quote di migranti che arrivano in Italia”, replica Di Maio.

Al centro di tutto c’è appunto quello che sta accadendo in Libia: una crisi che va affrontata con “testa”, senza giocare a “fare il duro con l’altro”, anche perché c’è la possibilità che “possano riprendere gli sbarchi verso le nostre coste”. Del rischio di una “crisi umanitaria” che trasformerebbe la Libia “da Paese di transito a Paese di partenza delle migrazioni” aveva già avvertito il premier Giuseppe Conte nella sua intervista al Fatto Quotidiano: è qui che si gioca la partita del governo italiano per “non ripetere gli errori del passato”. La Libia “non sia un tema da campagna elettorale“, ripete da giorni Di Maio. Lo ribadisce anche al Corriere della Sera mentre è in viaggio verso gli Emirati Arabi: nell’intervista più volte evidenzia quelle “differenze enormi tra il M5s e la Lega” che proprio i Cinquestelle in vista delle Europee pare non vogliano più nascondere. Non solo la questione porti chiusi e le alleanze con i sovranisti: Di Maio evita attacchi ma non perdona nulla, dall’Umbria dove “gridare al voto mi sembra un po’ strumentale“, al 25 aprile che “è un giorno da ricordare“, al dossier sull’Autonomia: “Non ho ancora capito se ne devo parlare con Salvini o con Zaia“.

Per il vicepremier sulla Libia “bisogna avere testa in questi momenti e lavorare con responsabilità. Quel che sta accadendo non è un gioco, non è Risiko“. Smentisce che sia un riferimento a Salvini fin da subito, “dico solo che se non si ponderano i toni il rischio è incrementare le tensioni”. Per il capo politico M5s una soluzione alla crisi non potranno essere semplicemente i porti chiusi. “È una misura occasionale, risultata efficace in alcuni casi quando abbiamo dovuto scuotere l’Ue, ma pur sempre occasionale”. “Bisogna prepararsi in modo più strutturato, a livello europeo“, sostiene Di Maio. Il riferimento diventa più esplicito poco dopo: “Sento tanto parlare di sovranisti, ma è troppo facile fare i sovranisti con le frontiere italiane. Così non va bene, qui ci vedo un po’ di incoerenza. Non ci si può lamentare dei migranti se poi si stringono accordi con le stesse forze politiche che ci voltano le spalle“, dice il vicepremier a una settimana dalla riunione a Milano tra la Lega e gli altri sovranisti d’Europa.

La ministra Trenta condivide le preoccupazioni di Di Maio e a Circo Massimo su Radio Capital: “Gli sbarchi in Italia potrebbero aumentare a causa della situazione in Libia”. Ricordando anche un altro aspetto importante: “Se si dovesse arrivare alla guerra, non avremmo migranti ma rifugiati. E i rifugiati devono essere accolti. Bisogna che qualcuno si concentri molto di più sulla sicurezza del Paese”, aggiunge la Trenta con un riferimento neanche troppo implicito a Salvini. La ministra racconta poi il suo viaggio tra Corno d’Africa e Niger dove è previsto “il raddoppio della popolazione entro il 2030″. Quindi si chiede: “Come pensiamo di poter gestire questo futuro con la chiusura dei porti? E’ impossibile, bisogna lavorare su una soluzione alternativa. Non sono quella che dice ‘apriamo a tutti‘, assolutamente no, però ragioniamo sul futuro perché prima o poi questo futuro ci sfugge di mano“, ammonisce la ministra Trenta.

“Quando lavoriamo sul contratto di governo lavoriamo bene”, aggiunge Di Maio nella sua intervista riferendosi proprio agli alleati. “Poi non nego – prosegue – che ci sono delle differenze enormi tra il M5S e la Lega, ad esempio anche sul 25 aprile. Per me la Liberazione è un giorno da ricordare, così come gli anni subito dopo”. Un altro riferimento a Salvini che il prossimo 25 aprile non parteciperà a nessuna celebrazione. I litigi fra Cinquestelle e Carroccio, fa notare il Corsera, sono diventati però quasi stucchevoli: “È un naturale confronto, tra due forze politiche diverse, l’importante è portare a casa o risultati”, replica Di Maio.

D’altronde restano comunque più mordenti le critiche al Partito democratico che ha proposto “l’aumento degli stipendi dei parlamentari”, ricorda Di Maio, “mentre sul salario minimo fanno orecchie da mercante”. “E poi c’è un tema, che per me è centrale: la questione morale. Noi abbiamo avuto un singolo arresto a Roma ed è stato cacciato in 30 secondi, al Pd hanno dimezzato il partito in Umbria e sono ancora tutti lì“, attacca il vicepremier. Che proprio sul caso della sanità umbra propone “una legge per toglierla dalle mani dei partiti. Più che le urne mi preoccupano le persone che per andare a un pronto soccorso devono farsi 50 km di macchina”, aggiunge.

Poi la chiusura di intervista sulle cinque capolista donne scelte per le Europee. “Donne di alto profilo della società civile in corsa per cambiare l’Europa. Nelle scorse settimane c’è stato chi le voleva rinchiudere in cucina, noi le candidiamo”, conclude Di Maio. Un’altra frecciatina alla Lega e alla sua contiguità con il congresso delle Famiglie di Verona.