“Proponiamo da tempo un tetto alle tasse in Costituzione, cioè un limite oltre il quale lo stato non possa mettere le mani sui soldi dei cittadini – così Giorgia Meloni sulla flat tax – Non siamo mai stati ascoltati, anche sulla flat tax, ma io lancio una sfida a Matteo Salvini e al Governo: la flat tax va fatta, subito, senza scaglioni, per tutti e ora. Per ora l’unica cosa piatta fatta da questo Governo è la crescita economica. Ora speriamo di crescere il più possibile con le Europee. Gli italiani hanno capito che di noi possono fidarsi perché noi non li abbiamo traditi mai. Lavoriamo per chiedere il sostegno agli italiani se vogliono un Governo senza M5S” ha detto la segretaria di FdI.