“Non ho deciso di fare il politico, ho sempre fatto lo studioso e continuo come ho sempre fatto. Però credo ci sia un pericolo per il Paese – così Francesco Alberoni, storico di 90 anni candidato alle Europee con Giorgia Meloni -. Il Governo giallo verde, nato dal confluire di due forze molto diverse. La Lega è di tipo liberale e capitalistico, il M5S è portato alla democrazia diretta, di tipo anarchico e presidenzialista. La gente ha aspettato che si facesse il Governo, perché un Paese ne ha bisogno. Il mio sospetto è che si siano messi d’accordo, che non abbiano voglia di bisticciarsi tra di loro. Sia Salvini sia Di Maio hanno intenzione di governare per cinque anni insieme. Da studioso, trovo questi accordi pluriennali fatti per gli inciuci. Ma chi se ne frega della democrazia, chi governa l’Italia? C’è un triumvirato, formato da Davide Casaleggio, un gruppo di persone nuove che sta conquistando nuove posizioni di potere” ha detto il sociologo.