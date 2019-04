“Le mie idee per il turismo in Sardegna? Non solo mercatini e stand in pvc. Per valorizzare la nostra isola bisogna portarla a reddito”. Nel video pubblicato da SardiniaPost il neo assessore al Turismo della regione Sardegna, Gianni Chessa, a poche ore dal conferimento del suo incarico nella Giunta di Christian Solinas, appare un po’ confuso. Le sue prime dichiarazioni non sono sfuggite all’ironia della Rete e hanno fatto alzare le antenne all’opposizione e agli ambientalisti che ancora ricordano alcune vecchie proposte “choc” fatte da Chessa quand’era capogruppo centrista in Consiglio comunale a Cagliari qualche anno fa: sognava il modello ricettività di Rimini e Riccione lungo i cinque chilometri di spiaggia del capoluogo, eliminando l’ippodromo comunale e “spostando” i fenicotteri del Molentargius, l’area umida protetta che circonda la città alle spalle dell’arenile. Mentre il vicino promontorio di Calamosca sarebbe stato ideale per ospitare un parco acquatico con scivoli a mare. Poi il vento è cambiato e nel 2016 Chessa entra nella maggioranza di centrosinistra con Massimo Zedda in quota Partito Sardo d’Azione, come assessore ai Lavori pubblici. Finché l’alleanza fra sardisti e Lega in occasione delle politiche 2018 non lo sospinge di nuovo fra le braccia del centrodestra. La delega al Turismo? “Una sfida”, dice lui, che non nasconde di essere un neofita della materia a cui vorrebbe dare l’impronta del suo stile per alcuni fin troppo spiccio. “Serve una rivoluzione di mentalità”, dice. “Turismo deve fare rima con trasporti e con urbanistica” Le opposizioni già lo accusano di voler cementificare le coste sarde. Lui ribatte: “Non sono un cementificatore, ma ci sono troppi vincoli per chi fa impresa”. Uomo del popolo e per il popolo, quale si vanta di essere, ammette: “Sono un decisionista, ho le idee chiare. E vorrei fare qualcosa per creare nuova occupazione. Il video sui social? Non mi sono offeso, dico solo lasciatemi lavorare. Poi semmai criticate dopo”.