“Capire il futuro”. È questo il tema della terza edizione di Sum, l’evento organizzato dall’associazione Gianroberto Casaleggio alle Officine H di Ivrea. La novità di quest’anno è pero un Movimento 5 stelle entrato a far parte del governo del Paese insieme alla Lega: “Non li consideriamo degli estremisti di destra” dichiara il capogruppo al Senato, Stefano Patuanelli, dopo le polemiche sugli alleati a livello europeo del partito di Salvini. Tanti i deputati e i ministri presenti. Oggi però non salgono sul palco ma rimangono seduti ad ascoltare gli interventi dal palco. Tra i relatori c’è l’allenatore boemo Zdenek Zeman: “Mi ha invitato Di Battista. Perchè non è venuto? Avrà altro da fare”.